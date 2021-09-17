Женщины вышли для защиты своих прав на улицы Кабула

Афганские активистки собрались перед зданием бывшего Министерства по делам женщин в Кабуле на акцию в защиту своих прав, сообщает местный телеканал Tolo News. Ведомство было упразднено после прихода к власти сторонников движения «Талибан» (запрещено в РФ).

Как отмечают афганские СМИ, талибы на его месте создали Министерство исламской ориентации и уже изменили вывеску с названием на здании министерства.

Активистки, выступающие за права женщин, собрались перед зданием бывшего Министерства по делам женщин в Кабуле, которое не было включено в список министерств, объявленный временным правительством, — сообщается в Twitter-аккаунте телеканала.

Ранее сообщалось, что талибы издали временный указ, согласно которому в Афганистане устанавливается новая система управления и два официальных языка. Узбекский исключён из этого списка.

16 августа «Талибан» окончательно захватил весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию.

После захвата Панджшера талибы объявили о завершении войны в Афганистане. Боевики позднее сообщили о формировании состава временного правительства, в котором должность премьер-министра занял глава движения Мохаммад Хасан Ахунд.