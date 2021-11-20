Женщинам-телеведущим в Афганистане разрешили работать только в хиджабе

Радикальное движение «Талибан» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена), захватившее летом власть в Афганистане выпустило новые правила работы СМИ в стране. Согласно одному из пунктов, женщины-телеведущие теперь обязаны во время эфира находиться в хиджабе. Кроме того, в стране запрещается трансляция сериалов с участием женщин, а также фильмов, которые «насаждают иностранную культуру», следует из заявления министерства исламской ориентации, передаёт РИА Новости.

Телесериалы с участием женщин запрещены к трансляции. Фильмы и клипы, где мужчины или женщины предстают в полуобнаженном виде, также запрещено показывать, — передаёт агентство заявление ведомства.

Отмечается, что все телевизионные СМИ должны контролироваться на предмет соблюдения норм шариата и морали. Развлекательные программы не должны оскорблять чувства верующих. Под запрет попали фильмы, которые пропагандируют иностранную культуру, а также любые видео, в которых есть изображение пророка Мухаммеда и его сподвижников.

Ранее новые власти Афганистана переименовали телеканал парламента страны в Al-Hijra и запустили там передачи исламской тематики.

Накануне президент РФ Владимир Путин поручил эвакуировать из Афганистана более 380 граждан России и других стран. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что это связано с крайне неспокойной обстановкой в стране.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко допустила признание Россией временного правительства Афганистана во главе с представителями сторонников движения «Талибан», но при условии его инклюзивности и защиты прав граждан.