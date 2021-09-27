Женщина-трансгендер впервые появится в парламенте Германии

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44-летняя Тесса Гансерер станет первой женщиной-трансгендером в немецком бундестаге. Она представляет партию «Зелёные». По итогам выборов Тесса набрала 22,6% голосов. Об этом сообщает издание Stern .

Гансерер заявила, что это «превосходный результат», а также показатель открытости и терпимости в обществе.

По словам представителя федеральной ассоциации трансгендеров Габриэля Нокса Кенига, трансгендеры открыто представлялись в списках избирателей в Германии впервые.

Выборы в немецкий парламент прошли 26 сентября. По итогам выиграла Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), набрав 25,7% голосов избирателей. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) получил лишь 24,1% голосов. У «Зелёных» 14,8% голосов, у Свободной демократической партии — 11,5%, ещё 10,3% — у партии «Альтернатива для Германии».

После выборов в Германии сформируют новую коалицию во главе с новым канцлером. Нынешний лидер Ангела Меркель после назначения нового канцлера оставит пост.