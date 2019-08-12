Женщина-блогер Лейла Стэд Женщина-блогер Лейла Стэд Фото: leilastead/instagram.com

Находчивая женщина-блогер перехитрила знакомого по переписке, опубликовав откровенное фото, которым тот решил её шантажировать. Снимок она сопроводила рассказом о произошедшем и вывела злоумышленника на чистую воду.

Начиналось всё вполне мирно. Мать-одиночка Лейла Стэд познакомилась в интернете с симпатичным неженатым отцом. Он оказался приятным собеседником, и завязавшиеся виртуальные отношения постепенно развивались, пишет Life. В какой-то момент парень попросил у женщины более откровенные фотографии, пообещав взамен прислать свои.

Лишь некоторое время спустя вскрылась вся правда: шантажист присвоил себе чужой образ, а настоящий мужчина, чьи фото он использовал для общения в сети, даже не подозревал, что с кем-то «состоит в отношениях». Впрочем, когда всё выяснилось, он стал для Стэд хорошим другом.

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[ Lets Talk ] So you heard I got catfished (sick of talking about it, old news I know..same here) after sharing it with you all I had some online news establishments want to buy the story because they allegedly wanted to “spread awareness“ they then wanted the focus to be “SINGLE MUM GETS CATFISHED AND SENDS NUDES ONLINE” Herein lies the problem, some predator of a person groomed me, they stole photos and the identity of someone else, sent photos of that persons child so that I felt safe enough to send photos of my own. They sent nudes pretending to be that person to lure me into sending my own in return and it worked.... News agents wanted headlines to convey that I’m a single mum and I sent nudes.... are you fucking kidding me......I’m a mother, a solo mother, I raise my daughter alone... I’m also dating, I’m also allowed to stand in my sexual power, I’m free to send nudes if I feel the urge to BUT there is a bigger problem at play here... VICTIM SHAMING... this is why we as women don’t come forward... because of the judgment, the shaming, the fear, the “what will people think of me mentality” I don’t care what people think and I’m not ashamed of it, but I sure as hell don’t want any other person to fall pray to online predators, and the headline shouldn’t be “SINGLE MUM GETS CATFISHED AND SENDS NUDES ONLINE” This the age of womens empowerment, this is the age of the #metoo movement, the age of the #timesup movement, a time when women the whole globe over have finally found the strength to stand up for themselves and the autonomy of their bodies and THAT was the focus of headline, the headline should be “A WARNING TO WOMEN : TO STAY SAFE ONLINE” This story is not about me, this story is about the fact that vulnerable people are being targeted online by sexual predators. We talk about the online safety of our children but it’s time to talk about the online safety of ourselves as adults. Own who you are, and if you are going to send nudes online make sure they are fire and you are confident in your safety. P.s Here’s to more responsible reporting in the future #catfished #takinthepowerback #sorrydad

Публикация от Single Mama + Super Hero (@leilastead)

Теперь эта история — достояние общественности, а подписчицы женщины-блогера предупреждены о потенциальной опасности.

Ранее News.ru писал, что американская супермодель, участница телевизионного реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Кендалл Дженнер снялась в стиле «ню». За новый фотопроект был ответственен знаменитый Fashion-фотограф Мерт Алас. По задумке автора, все фотографии были выполнены в чёрно-белом стиле.

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