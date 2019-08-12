https://static.news.ru/photo/07a02316-bd9e-11e9-aa14-fa163e074e61_660.jpg Женщина-блогер Лейла Стэд Фото: leilastead/instagram.com

Находчивая женщина-блогер перехитрила знакомого по переписке, опубликовав откровенное фото, которым тот решил её шантажировать. Снимок она сопроводила рассказом о произошедшем и вывела злоумышленника на чистую воду.

Начиналось всё вполне мирно. Мать-одиночка Лейла Стэд познакомилась в интернете с симпатичным неженатым отцом. Он оказался приятным собеседником, и завязавшиеся виртуальные отношения постепенно развивались, пишет Life . В какой-то момент парень попросил у женщины более откровенные фотографии, пообещав взамен прислать свои.

Лишь некоторое время спустя вскрылась вся правда: шантажист присвоил себе чужой образ, а настоящий мужчина, чьи фото он использовал для общения в сети, даже не подозревал, что с кем-то «состоит в отношениях». Впрочем, когда всё выяснилось, он стал для Стэд хорошим другом.

Теперь эта история — достояние общественности, а подписчицы женщины-блогера предупреждены о потенциальной опасности.

Ранее News.ru писал, что американская супермодель, участница телевизионного реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Кендалл Дженнер снялась в стиле «ню». За новый фотопроект был ответственен знаменитый Fashion-фотограф Мерт Алас. По задумке автора, все фотографии были выполнены в чёрно-белом стиле.