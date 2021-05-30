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Жена учёного из Ухани скончалась от коронавируса ещё до пандемии

17:27, 30 мая 2021
Фото: Shuai Cai/Xinhua/Global Look Press

Жена одного из китайских учёных в Ухани умерла от коронавируса ещё в декабре 2019 года, то есть до пандемии. Об этом сообщает Daily Caller со ссылкой на сотрудника Госдепартамента США, который расследовал происхождение COVID-19.

Представитель ведомства Дэвид Эшер отметил, что китайские власти знали о смерти женщины, однако в течение месяца отказывались признавать, что вирус может распространяться среди людей.

Ранее представители группы британских и норвежских учёных по результатам совместного исследования заявили, что их китайские коллеги создали COVID-19 в лаборатории в Ухани, а затем попытались скрыть рукотворное происхождение заболевания с помощью реверсивных версий вируса.

Между тем американские разведслужбы сообщили, что получили данные, которые, возможно, позволят найти источник возникновения коронавируса.

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