Жена учёного из Ухани скончалась от коронавируса ещё до пандемии

https://static.news.ru/photo/9b0b534a-c153-11eb-9c44-96000091f725_660.jpg Фото: Shuai Cai/Xinhua/Global Look Press

Жена одного из китайских учёных в Ухани умерла от коронавируса ещё в декабре 2019 года, то есть до пандемии. Об этом сообщает Daily Caller со ссылкой на сотрудника Госдепартамента США, который расследовал происхождение COVID-19.

Представитель ведомства Дэвид Эшер отметил, что китайские власти знали о смерти женщины, однако в течение месяца отказывались признавать, что вирус может распространяться среди людей.

Ранее представители группы британских и норвежских учёных по результатам совместного исследования заявили, что их китайские коллеги создали COVID-19 в лаборатории в Ухани, а затем попытались скрыть рукотворное происхождение заболевания с помощью реверсивных версий вируса.

Между тем американские разведслужбы сообщили, что получили данные, которые, возможно, позволят найти источник возникновения коронавируса.