Женщина полагает, что честного судебного процесса в Японии могло не произойти. Кароль Гон отметила, что если бы знала о побеге заранее, то стала бы отговаривать мужа. По её словам, она настаивала бы на том, что «необходимо бороться и доказать собственную невиновность».

I’m done with Japan,’ fugitive Carlos Ghosn said after his dramatic escape from Japanese justice, during an interview with @Reuters in Beirut. His wife Carole said, I’m happy he did it’ https://t.co/Pxq9YilRKr pic.twitter.com/OwFLcldqRb