https://static.news.ru/photo/01dbc8b4-375f-11ea-8d62-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Супруга бывшего руководителя автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона Кароль рассказала о радости из-за побега мужа из Страны восходящего солнца в Ливан.

Женщина полагает, что честного судебного процесса в Японии могло не произойти. Кароль Гон отметила, что если бы знала о побеге заранее, то стала бы отговаривать мужа. По её словам, она настаивала бы на том, что «необходимо бороться и доказать собственную невиновность».

Но потом, со временем, мы увидели, как ведут себя прокуроры... И я сказала: «О боже, моему мужу никогда не видать честного суда», я была в отчаянии. Я рада, что он сделал это, — заявила гражданка Ливана и США в интервью Reuters.

I’m done with Japan,’ fugitive Carlos Ghosn said after his dramatic escape from Japanese justice, during an interview with @Reuters in Beirut. His wife Carole said, I’m happy he did it’ https://t.co/Pxq9YilRKr pic.twitter.com/OwFLcldqRb — Reuters (@Reuters) January 14, 2020

Ранее в Японии был выдан ордер на арест Кароль Гон. Весной 2019 года прокуратура обвинила женщину в даче ложных показаний. Тогда она покинула страну и из-за границы способствовала освобождению мужа, писал NEWS.ru.

Карлос Гон был арестован в Японии в ноябре 2018 года. С апреля 2019-го мужчина находился под домашним арестом. Гон воспользовался случаем и с помощью американского экс-спецназовца сбежал из страны. Бывшему топ-менеджеру Nissan удалось перебраться из Турции в Ливан, где он и находится на данный момент.