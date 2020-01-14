Супруга бывшего руководителя автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона Кароль рассказала о радости из-за побега мужа из Страны восходящего солнца в Ливан.
Женщина полагает, что честного судебного процесса в Японии могло не произойти. Кароль Гон отметила, что если бы знала о побеге заранее, то стала бы отговаривать мужа. По её словам, она настаивала бы на том, что «необходимо бороться и доказать собственную невиновность».
Но потом, со временем, мы увидели, как ведут себя прокуроры... И я сказала: «О боже, моему мужу никогда не видать честного суда», я была в отчаянии. Я рада, что он сделал это, — заявила гражданка Ливана и США в интервью Reuters.
Ранее в Японии был выдан ордер на арест Кароль Гон. Весной 2019 года прокуратура обвинила женщину в даче ложных показаний. Тогда она покинула страну и из-за границы способствовала освобождению мужа, писал NEWS.ru.
Карлос Гон был арестован в Японии в ноябре 2018 года. С апреля 2019-го мужчина находился под домашним арестом. Гон воспользовался случаем и с помощью американского экс-спецназовца сбежал из страны. Бывшему топ-менеджеру Nissan удалось перебраться из Турции в Ливан, где он и находится на данный момент.