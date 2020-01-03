https://static.news.ru/photo/ba7ee2e4-2eee-11ea-8b5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Побег в Ливан из Японии обвинённого в мошенничестве бывшего главы корпорации Nissan Карлоса Гона помог организовать экс-боец американского спецподразделения.

Побег топ-менеджера планировался в течение нескольких месяцев. Организовать отъезд из Токио Гону помог бывший американский спецназовец Майкл Тэйлор, работающий на частную компанию, специализирующуюся на вопросах безопасности, передаёт The Wall Street Journal.

Издание уточняет, что к реализации плана приступили 28 декабря. В этот день частный самолёт Bombardier вылетел из Дубая в Осаку. На борту лайнера находился Тейлор. Отмечается, что в воздушное судно также загрузили два больших контейнера, в одном из которых спрятался Гон.

Ранее NEWS.ru писал, что побег Карлоса Гона из Японии готовился почти в течение месяца. В итоге находившемуся под домашним арестом из-за подозрений в мошенничестве бывшему топ-менеджеру удалось на частном самолёте покинуть дом в Токио, который контролировался судом. Из-под наблюдения его вынесли наёмники в чехле от музыкального инструмента.

Гон, имеющий также гражданство Франции и Бразилии, на родине, в Ливане, уже назван национальным героем. Между Бейрутом и Токио не заключено договоров о выдаче преступников.