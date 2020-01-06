По обвинению в даче ложных показаний Следственному отделу Токийской окружной прокуратуры выдан ордер на арест супруги бывшего руководителя автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона Кароль.
Об этом сообщает агентство
Его жену Кароль весной 2019 года японская прокуратура обвинила в даче ложных показаний. Тогда она покинула страну, и из-за границы способствовала освобождению мужа.
Суд над Карлосом Гоном должен был состояться в Японии весной 2020 года. Арестованы он и его помощник Грег Келли были в ноябре 2018 года. Их подозревали в декларации не всех своих доходов.
Ранее News.ru писал о том, что власти Японии распорядились сделать досмотр крупногабаритного багажа пассажиров частных самолётов и бизнесджетов обязательным после побега из Токио бывшего главы альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона, находившегося под домашним арестом.
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