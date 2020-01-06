https://static.news.ru/photo/da04afa8-3133-11ea-b115-fa163e074e61_660.jpg Кароль Гон Фото: AP/TAСС

По обвинению в даче ложных показаний Следственному отделу Токийской окружной прокуратуры выдан ордер на арест супруги бывшего руководителя автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона Кароль.

Об этом сообщает агентство Kyodo . По его данным, экс-глава Nissan, который был отпущен из под стражи под подписку о невыезде, тайно покинул Японию в конце декабря 2019 года.

Его жену Кароль весной 2019 года японская прокуратура обвинила в даче ложных показаний. Тогда она покинула страну, и из-за границы способствовала освобождению мужа.

Суд над Карлосом Гоном должен был состояться в Японии весной 2020 года. Арестованы он и его помощник Грег Келли были в ноябре 2018 года. Их подозревали в декларации не всех своих доходов.

Ранее News.ru писал о том, что власти Японии распорядились сделать досмотр крупногабаритного багажа пассажиров частных самолётов и бизнесджетов обязательным после побега из Токио бывшего главы альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона, находившегося под домашним арестом.