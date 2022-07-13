Зеленского упрекнули в отсутствии извинений за Волынскую резню Польский политолог Пискорский: от Зеленского ждали извинений за Волынскую резню, но он их не принёс

Фото: ThePresidentialOfficeOfUkraine/Global Look Press

Владимир Зеленский

Со стороны президента Украины Владимира Зеленского ждали извинений за Волынскую резню от лица государства, но он их не принёс, заявил польский политолог Матеуш Пискорский. В разговоре с ИА SM-News он отметил, что глава страны вместо этого предложил «очень туманный законопроект» об особом статусе поляков на Украине.

Многие польские политики, журналисты в местных СМИ ожидали, что Зеленский собирается извиниться перед поляками. Естественно, ничего подобного не произошло. Вместо этого Зеленский предложил полякам специальный статус: очень туманный законопроект, но это уже немножко другая тема, — сказал Пискорский.

Единственным шагом со стороны Украины было возложение венков к памятнику жертвам трагедии новым послом в Варшаве, но никаких извинений он тоже не принес, добавил политолог. По его мнению, дело в идеологии, которую украинцам навязывают «англосакские кураторы».

Во время Волынской резни в 1943 году члены Украинской повстанческой армии (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) уничтожали гражданское население Польши. По разным оценкам, во время данных событий украинцы убили до 60 тысяч поляков.

11 июля, в день 79-й годовщины трагедии Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады проект закона о предоставлении гражданам Польши особого статуса на Украине. Согласно документу, они получат те же права, что и жители Украины, но без возможности голосовать на выборах.