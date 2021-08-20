Зеленский сообщил о планах возрождения флота Украины

Киев намерен сделать украинский флот таким же мощным, как 30 лет назад, чтобы разблокировать Черноморский и Азовский регионы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Было решено на уровне нашей страны, на уровне Совета национальной безопасности и обороны сделать украинский флот таким же самым мощным, каким он был 30 лет назад, — говорится в сообщении администрации президента Украины.

Зеленский добавил, что Украине это необходимо, чтобы разблокировать Черноморский и Азовский регионы.

По словам президента, при возвращении Крыма в 2014 году Россия украла большую часть флота Украины. Так, Киев потерял полдюжины корветов, единственную в составе ВМС подводную лодку, а также программу по подготовке боевых дельфинов. Вместе с тем около 75% служивших в Крыму украинских военных покинули свои должности и перешли на сторону России.

Ранее Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны по реализации госполитики в сфере защиты государственной границы. В числе прочего меры включают в себя отчуждение приграничных земель.