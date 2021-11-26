Зеленский заявил о планирующемся госперевороте на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил информацию о планирующемся 1 декабря государственном перевороте, сообщает РИА Новости. По его словам, к этому причастен бизнесмен Ринат Ахметов. Глава государства добавил, что на госпереворот планировалось выделить миллиарды долларов.

У нас есть не только агентурная информация, у нас есть даже звуковая информация, где представители из Украины с представителями России, скажем так, обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте на Украине, что будут привлечены миллиард долларов и прочее, — сказал президент Украины в ходе пресс-конференции.

Несмотря на полученные сведения, сам украинский лидер отметил, что не верит в госпереворот и в то, что Ахметов будет в этом участвовать. По мнению Зеленского, окружение предпринимателя втягивает его в войну с президентом и государством.

Зеленский добавил, что страна находится в начале «большой войны» с олигархами. По его словам, «их щупальца везде», но к большому бизнесу власти Украины относятся с уважением.

Но очень важно, чтобы большой бизнес не был олигархатом и не влиял на медиа, — подчеркнул украинский лидер.

Ранее Зеленский рассказал о подписании закона «об олигархах». По его словам, документ поменяет отношения между крупными бизнесменами и политиками. Инициатива принадлежит украинскому лидеру. Отдельные положения проекта неоднократно критиковали и называли антиконституционными. Зеленский пообещал, что никому не позволит «сломать» этот закон.