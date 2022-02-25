Зеленский заявил о необходимости антивоенной коалиции

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна нуждается в создании антивоенной коалиции. В своём Twitter он написал о необходимости «посадить Россию за стол переговоров». Зеленский добавил, что Украина «осталась одна», а мировые державы наблюдают за ситуацией издалека.

Совместно должны посадить Россию за стол переговоров. Нуждаемся в антивоенной коалиции, — подчеркнул Зеленский.

Кроме того, украинский лидер считает, что Россию не убедили новые санкции.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля в ходе обращения к гражданам страны заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам он отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.

Европейский союз призвал Россию немедленно прекратить военную операцию против Украины и пригрозил ввести «самый жёсткий» пакет санкций. Ограничительные меры затронут 70% банковского рынка РФ и ключевые госкомпании, включая оборонный сектор. О введении санкций в отношении российских банков объявил президент США Джо Байден. Аналогичные меры приняты в Канаде, а австралийские ограничительные меры коснутся российских «олигархов» и депутатов Госдумы.