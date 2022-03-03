Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. По словам главы Украины, он не ощущает конкретики по итогам первого раунда переговоров с Россией. Он также призвал Москву пойти навстречу Киеву, сообщает радио Sputnik.

Чтобы сделать шаг вперёд, нужно сделать шаг навстречу. А там, где есть большие проблемы и есть риски терять людей ежедневно — надо делать шаги назад. Это и есть диалог, — пояснил Зеленский.

По словам президента Украины, Россия должна «дать хотя бы намёк» на полное прекращение огня. Невозможно сесть за стол переговоров. когда летают самолёты и идёт бомбардировка, добавил Зеленский.

Исследование фонда «Общественное мнение» (ФОМ) ранее показало, что уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину за неделю вырос с 60% до 71%. По словам аналитиков, главным фактором стало признание Донецкой и Луганской народных республик. Недоверие президенту высказали 18% опрошенных. Специалисты также добавили, что скорее хорошей работу Путина на посту президента оценивает 71% (64% — 20 февраля). А скорее плохой работу главы государства признают 15% (21% — 20 февраля).