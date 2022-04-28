Зеленский заявил о готовности к переговорам по эвакуации из «Азовстали»

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев готов к неотложным переговорам с российской стороной об эвакуации людей из «Азовстали», передаёт ТАСС. Такое заявление он сделал по итогам встречи с генеральным секретарём ООН Антониу Гуттеришем, который подчеркнул, что сотрудники организации работают над вопросом эвакуации с Минобороны России и украинскими властями.

Украина готова к неотложным переговорам для эвакуации людей из «Азовстали», — заявил Зеленский во время пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком ООН.

Гуттериш, в свою очередь, сообщил, что он и президент России Владимир Путин пришли к согласию об эвакуации мирных жителей с промышленной зоны при поддержке Международного комитета Красного Креста и ООН.

В настоящий момент мы работаем над деталями, их обсуждают в Москве Минобороны России и наши сотрудники, — сказал Гуттериш.

Он добавил, что сотрудники ООН также находятся в тесном контакте с украинскими властями, «чтобы понять, можно ли создать ситуацию, когда никто не сможет обвинить другую сторону в том, что процесса эвакуации не происходит».

Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что среди украинских националистов на территории «Азовстали» может находиться отставной генерал канадской армии. По его словам, группа ООН, которая готовится на данный момент для проведения эвакуации гражданских с «Азовстали», может иметь целью спасение «действующих военных стран НАТО, которые могли там оказаться».