Зеленский запретил «пророссийские» партии на Украине

Владимир Зеленский / Фото president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете «пророссийских» партий на Украине, Документ размещён на сайте Верховной рады. Указ предусматривает запрет партий, которые, по мнению украинских властей, подрывают суверенитет и территориальную целостность страны. Решение о запрете будет принимать суд, но обжаловать его будет нельзя.

Документом предусматривается, что дела о запрете партий, которые носят «антиукраинский характер» и деятельность которых направлена на подрыв суверенитета или территориально целостности Украины, будут рассматриваться как срочные в сокращённые сроки.

Дела о запрете партий будут подсудны «как суду первой инстанции апелляционному административному суду в апелляционном округе, включающем город Львов». Судом апелляционной инстанции по соответствующему делу будет Верховный суд в составе коллегии Кассационного административного суда не менее чем из пяти судей. Решение ВС кассационному обжалованию подлежать не будет.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины решил на время действия военного положения в стране остановить любую деятельность 11 политических партий. В перечень попавших под запрет вошли в том числе «Оппозиционная платформа — За жизнь» и Партия Шария.