Зеленский захотел французских и немецких инвестиций для Украины Зеленский призвал ФРГ и Францию инвестировать в сельхоз проекты Украины в Африке

Фото: Nathan Howard / Consolidated News Photos / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил итальянской газете Corriere della Sera, что Киев ждет французских и немецких инвестиций, чтобы расширить украинскую сельскохозяйственную продукцию как минимум в двух странах, среди них — Африка. Глава государства при этом добавил, что речь идет о расширении складов для сельскохозяйственной продукции. Он также указал на нехватку аккумуляторов для накопления электроэнергии.

Сегодня мы умеем накапливать газ, но не электроэнергию, нам нужны аккумуляторы новой концепции. В Африке мы думаем о расширении складов для нашей сельскохозяйственной продукции как минимум в двух важных странах. Мы ждем французских и немецких инвестиций, — сказал Зеленский.

Он также обратился к итальянским компаниям с призывом приехать на Украину и поучаствовать в реконструкции страны.

Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, что президент Украины Владимир Зеленский потерпит сокрушительное поражение в спецоперации, повторив судьбу Адольфа Гитлера. Он добавил, что украинский лидер может «сколько угодно летать в облаках», но реальность совсем другая. По его словам, украинская армия находится в критическом положении. Американский разведчик отметил, что единственное, что может сделать Зеленский — покинуть страну, так как Россия уже победила в стратегическом и геополитическом планах.