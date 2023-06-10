Зеленский «вызвался» тушить пожары в Канаде Зеленский заявил о готовности Украины помочь Канаде в тушении лесных пожаров

Фото: BC Wildfire Service/XinHua/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева помочь Канаде в тушении лесных пожаров, если такая помощь потребуется. Глава государства сообщил об этом в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале после встречи с канадским премьер-министром Джастином Трюдо, посетившим Киев с необъявленным визитом 10 июня.

Масштабные лесные пожары, колоссальные природные потери, угроза людям. Украина готова помочь с тушением пожаров, если Канада будет нуждаться в такой международной помощи, — сказал Зеленский.

Природные пожары в Канаде не утихают уже несколько недель, пламенем охвачены ряд регионов, по состоянию на 6 июня были зафиксированы свыше 400 очагов, половину из них не удается контролировать. Для тушения привлекли силы армии, начат сбор средств для пострадавших.

Ранее дым от пожаров в Канаде затянул Восточное побережье США, среди крупнейших городов сильнее всего сила стихии отразилась на Нью-Йорке, который заволокло густым оранжево-коричневым смогом. Жителей мегаполиса призвали не выходить на улицу и носить маски. По некоторым оценкам, в Нью-Йорке уже зафиксированы самые высокие показатели загрязнения воздуха за последние 63 года. Власти предупредили жителей, что в ближайшие дни ситуация не изменится.