Зеленский высказался о том, как может выглядеть мирный договор с Россией
Зеленский: договор с Россией может состоять из двух документов
Полина Шестак
Полина Шестак
18:35, 16 апреля 2022
Владимир ЗеленскийФото: president.gov.ua
Читайте нас в Google Новости
Президент Украины Владимир Зеленский высказался о том, как может выглядеть мирный договор с Россией. По его мнению, соглашение может состоять из двух документов: один из них — о гарантиях безопасности для Киева, а второй зафиксирует отношения Украины с РФ, передаёт РБК.
Один из них должен касаться гарантий безопасности для Украины, другой — непосредственно её отношений с Российской Федерацией, — заявил Зеленский в интервью украинским СМИ.
Украинский лидер считает, что российская сторона видит соглашение единым документом. Однако в этом случае, по словам Зеленского, будущие страны-гаранты не совсем видят себя за столом переговоров.
Для них, других государств,гарантии безопасности для Украины — это один вопрос, а договорённости с РФ — это другой вопрос. Россия хочет, чтобы все было в одном документе, а люди говорят: извини, видели, что было в Буче, обстоятельства меняются, — пояснил украинский лидер.
Зеленский отметил, что международные партнёры всё меньше хотят сотрудничать с Россией. По его словам, они больше заинтересованы в налаживании отношений с Украиной.
Президент Украины ранее заявил, что по-прежнему рассчитывает на переговоры с Россией, но предложил исключить из стран-гарантов Индию и Китай.
В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о том, что Москва предложила Киеву включить в этот список Белоруссию. Он отметил, что сейчас список согласовывается, поскольку Украина хотела бы видеть в качестве гарантов безопасности все прилегающие к ней страны.