Президент Украины Владимир Зеленский высказался о том, как может выглядеть мирный договор с Россией. По его мнению, соглашение может состоять из двух документов: один из них — о гарантиях безопасности для Киева, а второй зафиксирует отношения Украины с РФ, передаёт РБК.

Один из них должен касаться гарантий безопасности для Украины, другой — непосредственно её отношений с Российской Федерацией, — заявил Зеленский в интервью украинским СМИ.

Украинский лидер считает, что российская сторона видит соглашение единым документом. Однако в этом случае, по словам Зеленского, будущие страны-гаранты не совсем видят себя за столом переговоров.

Для них, других государств, гарантии безопасности для Украины — это один вопрос, а договорённости с РФ — это другой вопрос. Россия хочет, чтобы все было в одном документе, а люди говорят: извини, видели, что было в Буче, обстоятельства меняются, — пояснил украинский лидер.

Зеленский отметил, что международные партнёры всё меньше хотят сотрудничать с Россией. По его словам, они больше заинтересованы в налаживании отношений с Украиной.

Президент Украины ранее заявил, что по-прежнему рассчитывает на переговоры с Россией, но предложил исключить из стран-гарантов Индию и Китай.

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о том, что Москва предложила Киеву включить в этот список Белоруссию. Он отметил, что сейчас список согласовывается, поскольку Украина хотела бы видеть в качестве гарантов безопасности все прилегающие к ней страны.