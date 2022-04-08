Лавров: Россия предложила включить Белоруссию в список стран-гарантов

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе брифинга с армянским коллегой Араратом Мирзояном рассказал о согласовании списка стран — гарантов будущего российско-украинского договора. По его словам, Москва предложила Киеву пополнить список Белоруссией.

Мы предложили, чтобы в числе таких стран-гарантов обязательно была бы Республика Беларусь. И сейчас все эти вопросы, включая полный круг стран-гарантов, согласовываются. Мы выступаем за то, чтобы Белоруссия была среди них, — заявил Лавров.

Он добавил, что украинская сторона, в свою очередь, хотела бы видеть в качестве гарантов безопасности все прилегающие к ней страны, а также ряд государств, включая постоянных членов Совбеза ООН.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что переговоры России и Украины не могут проходить без участия республики. По его словам, конфликт на востоке Европы значительным образом затрагивает Белоруссию. Он подчеркнул, что после окончания спецоперации придётся восстанавливать страну, и выразил сомнение в том, что западные страны ей в этом помогут.

Политолог Артём Агафонов такое желание Белоруссии объясняет стремлением Лукашенко восстановить во многом утраченную международную субъектность, реанимировать многовекторность внешней политики и получить свободу манёвра в постконфликтную ситуацию.