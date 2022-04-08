«Нет другого выбора»: Зеленский выразил надежду на переговоры с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по-прежнему рассчитывает на переговоры с Россией, и предложил включить в список стран — гарантов безопасности будущего договора Индию и Китай, сообщает ТАСС со ссылкой на немецкую газету Bild. Он подчеркнул, что готов в любое время сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным и обсудить любые темы.

Сегодня у Украины нет другого выхода, кроме как сесть за стол переговоров, — сказал он.

По его словам, в список стран — гарантов безопасности будущего договора России и Украины можно включить Индию и Китай. Зеленский подчеркнул, что готов встретиться с Путиным в любое время и обсудить любые вопросы.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о том, что Москва предложила Киеву включить в этот список Белоруссию. Он пояснил, что сейчас данный вопрос согласовывается. По словам главы МИД РФ, Киев хотел бы видеть в качестве гарантов безопасности все прилегающие к Украине страны, а также ряд государств, включая постоянных членов Совбеза ООН.

Накануне глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что его страна также готова стать гарантом безопасности. По его словам, Рим поддерживает переговорный процесс между Россией и Украиной и считает, что к переговорам о мирном урегулировании следует привлечь международных посредников.