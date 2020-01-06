Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших в результате крушения пассажирского Boeing в Тегеране.
Страшная весть с Ближнего Востока <…> Мои искренние соболезнования родным и близким всех пассажиров и членов экипажа, — написал украинский лидер в своём Telegram-канале.
Он добавил, что посольство страны уточняет всю информацию о трагедии и списки погибших.
Пассажирский самолёт Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» разбился в ночь на среду, 8 января, вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Предварительная причина крушения — техническая неисправность.
Директор Управления по ЧС Ирана заявлял, что шансов на то, что среди пассажиров и экипажа разбившегося самолёта «Украинских авиалиний» есть выжившие, — нет. Спасатели на данный момент тушат обломки Boeing.
Как ранее писал NEWS.ru, представитель спасательной службы аэропорта имени Имама Хомейни Хуссейн Куливанд сообщил, что никто не выжил в авиакатастрофе, произошедшей с бортом «Международных авиалиний Украины».
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