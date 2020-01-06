https://static.news.ru/photo/a4c7aca0-31dd-11ea-b7d9-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших в результате крушения пассажирского Boeing в Тегеране.

Страшная весть с Ближнего Востока <…> Мои искренние соболезнования родным и близким всех пассажиров и членов экипажа, — написал украинский лидер в своём Telegram-канале.

Он добавил, что посольство страны уточняет всю информацию о трагедии и списки погибших.

Пассажирский самолёт Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» разбился в ночь на среду, 8 января, вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Предварительная причина крушения — техническая неисправность.

Директор Управления по ЧС Ирана заявлял, что шансов на то, что среди пассажиров и экипажа разбившегося самолёта «Украинских авиалиний» есть выжившие, — нет. Спасатели на данный момент тушат обломки Boeing.

Как ранее писал NEWS.ru, представитель спасательной службы аэропорта имени Имама Хомейни Хуссейн Куливанд сообщил, что никто не выжил в авиакатастрофе, произошедшей с бортом «Международных авиалиний Украины».