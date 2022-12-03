Зеленский выразил недовольство потолком цен на российскую нефть

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство потолком цен на российскую нефть по $60 за баррель. Он назвал такое решение стран ЕС «несерьезным» в своем вечернем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

В мире, к сожалению, без серьезных решений завершилась дискуссия об ограничениях экспортной цены на российскую нефть. Ведь не назовешь серьезным решение установить полностью комфортное для бюджета России ограничение, — заявил украинский лидер.

По мнению Зеленского, это «слабая позиция и лишь вопрос времени», когда в отношении России все равно придется «применять более сильные инструменты». Он также привел подсчеты, согласно которым российский бюджет при установленном ограничении получит в год «около $100 млрд».

Накануне страны «Большой семерки» (G7) и Евросоюза, а также Австралия утвердили потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель. Новые ограничения затронут как поставки сырой нефти, так и нефтепродуктов. Предельная стоимость будет регулироваться в соответствии с рынком. Первые нововведения начнут действовать с 5 декабря 2022 года.