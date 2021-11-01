Зеленский возглавил антирейтинг украинских политиков

Президент Украины Владимир Зеленский впервые возглавил антирейтинг украинских политиков. На второй позиции находится экс-глава государства Пётр Порошенко. Об этом свидетельствуют данные опроса центра Разумкова.
Согласно полученным данным, 31,9% украинских граждан
В первую пятёрку также попали глава политической силы «Оппозиционный блок» Юрий Бойко (24%) и лидер «Радикальной партии Олега Ляшко» Олег Ляшко (15%). Также большинство респондентов выразили мнение, что нынешняя власть ничем не отличается от прошлой.
Исследование проводилось с 23 по 27 октября 2021 года методом телефонного опроса. В нём поучаствовали 1200 респондентов в возрасте от 18 лет со всех регионов Украины.
Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин высмеял Зеленского. По его мнению, глава государства получил «ещё одну оплеуху» от турецких союзников. Так он описал реакцию Анкары на применение Киевом беспилотника Bayraktar в Донбассе.