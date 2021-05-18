Зеленский увеличил военные расходы Украины на ближайшие три года

https://static.news.ru/photo/4faae472-b827-11eb-862c-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увеличении военных расходов Украины на ближайшие три года. Это предусмотрено решением Совета национальной безопасности от 14 мая, сообщается на сайте офиса администрации главы государства.

Указ вступает в действие со дня его опубликования, контроль за выполнением решения возложен на секретаря СНБО Андрея Данилова. Расходы на «обеспечение национальной безопасности и обороны» Украины, согласно документу, должны составить не менее 5% от запланированного ВВП. Сумму поручено предусмотреть в бюджетной декларации кабмину.

В текущем году Украина намерена выделить из госбюджета на военные нужды и безопасность порядка 267,3 млрд гривен или $9,7 млрд. Это составляет 5,93% от ВВП страны. Это на 8,6% больше, чем в прошлом году. Эксперты оценивают такую сумму как самый крупный бюджет за всё время независимости страны.

Как сообщалось ранее, украинский президент Владимир Зеленский направил в Верховную раду проект закона «О коренных народах Украины». Этот документ определяет права коренных народов в государственности, в нём прописаны особенности реализации этих прав, сообщили в офисе главы государства.