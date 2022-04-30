Зеленский: страны-гаранты должны отправить Киеву военных в кратчайшие сроки

Фото Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны, которые выступят гарантами безопасности должны быть готовыми к отправке своих военных на Украину в кратчайшие сроки. Он назвал такой подход — формулой «люди — часы». Он привёл аналогию со звонком в американские экстренные службы по номеру 911, пишет ТАСС.

Самое главное — это люди и сроки, сроки и люди, как бы это цинично не звучало. Считаю что для нас, наши гарантии безопасности должны быть в формуле «люди — часы, — поделился Зеленский.

Он добавил, что в случае необходимости страны должны будут принять решение по отправке своих военных на Украину в первые же сутки. Он при этом не стал сравнивать подобную схему действий с НАТО, отметив, что это «параллельные вещи».

Обозреватель The National Interest Калеб Ларсон ранее заявил, что оружейные склады американской армии пустеют из-за массовых поставок военных систем Stinger и Javelin на Украину. В своей статье журналист отмечает, что военное руководство США не сможет пополнить арсенал ПТРК в ближайшие годы. Он объяснил это тем, что производственные линии времён холодной войны были остановлены. Он добавил, что для создания необходимого количества Javelin Вашингтону понадобится около пяти лет.