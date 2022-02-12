Зеленский обсудил с Байденом безопасность и санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский в своём Twitter сообщил, что в разговоре с американским коллегой Джо Байденом обсудил вопросы безопасности. Также были затронуты существующие риски, экономика и санкции против России. Ранее Белый дом сообщил, что Байден подтвердил приверженность украинской независимости и пообещал «быстрый и решительный» ответ на агрессию РФ против Украины.

Имели часовой телефонный разговор с Джо Байденом. Говорили о безопасности, экономике, имеющихся рисках, санкциях и российской агрессии. Детали позже, — говорится в сообщении.

Ранее о переговорах президентов сообщил Белый дом. Лидеры стран условились и далее прикладывать дипломатические усилия для разрешения нынешнего кризиса на Украине и в Донбассе.

Также Байден «подтвердил президенту Зеленскому приверженность США защите территориальной целостности и суверенитета Украины» и пообещал «быстрый и решительный» ответ со стороны США и союзников на «любую дальнейшую агрессию РФ в отношении Украины».