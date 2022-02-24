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Зеленский согласился обсудить с РФ нейтральный статус Украины

04:01, 25 февраля 2022
Зеленский согласился обсудить с РФ нейтральный статус Украины Владимир Зеленский Фото: Lu Yang/XinHua/Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не боится говорить с Москвой о нейтральном статусе страны. При этом в Европе боятся говорить о перспективах Украины по членству в НАТО и ЕС, отметил он в обращении к украинцам, которое появилось в Telegram в ночь на 25 февраля.

Мы не боимся говорить с Россией. Мы не боимся про всё: про гарантии безопасности для нашей страны. Не боимся говорить про нейтральный статус, мы ведь не в НАТО. Но какие при этом у нас будут гарантии? И что самое главное — какие страны нам их предоставят?задался вопросами украинский президент.

Он пояснил, что общался 24 февраля со всеми лидерами ЕС, но на его вопрос о НАТО, все молчали, боясь ответить ему. Киеву в сегодняшней ситуации нужны гарантии безопасности, добавил Зеленский.

Ранее стало известно, что Россия готова к переговорам с руководством Украины о её нейтральном статусе и отказе от размещения вооружений, заявил 24 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что это будет возможно в случае ответной готовности Киева. Так представитель Кремля прокомментировал предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко о проведении российско-украинских переговоров в Минске.

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