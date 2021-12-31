Зеленский решил переименовать правящую партию в честь себя перед выборами

Президент Украины Владимир Зеленский планирует переименовать свою партию «Слуга народа» перед парламентскими выборами. Новое название будет с использованием фамилии главы государства, сообщает украинский портал «Страна.ua», ссылаясь на источники, близкие к президенту.

Зеленский хочет переименовать партию «Слуга народа» ближе к парламентским выборам. Обсуждается вариант, по которому организация будет переименована в Партию Зеленского (или какое-то похожее название с использованием фамилии президента). И именно под таким брендом пойдет на выборы, — сказано в сообщении.

По данным издания, медиатехнологи Зеленского решили сделать такой шаг из-за того, что у действующего президента Украины рейтинг намного выше, чем у его партии. Утверждается, что об этом свидетельствуют опросы, которые проводились в последнее время.

Помимо переименования, офис президента собирается исключить из списков кандидатов политиков, репутация которых была подорвана за время работы.

Вообще, действующих депутатов Рады из фракции «Слуга народа» в списке будет немного. Персонажей с испорченным имиджем, но которых всё равно нужно будет провести в Раду или которые заплатят деньги, планируют распихать по спискам партий-сателлитов, которые Банковая готовит к походу на выборы, — сообщает источник.

Выборы президента Украины должны состояться в 2024 году, а в Верховную раду — в 2023 году.

Согласно опросу социологической службы центра Разумкова, украинский президент второй год подряд стал лидером рейтингов «Разочарование года» и «Политик года». При этом в обеих категориях за Зеленского проголосовало больше украинцев, чем в 2020-м: на 17% и 2,2% соответственно.