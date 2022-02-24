Зеленский призвал россиян выйти на митинги против войны с Украиной

Украинский президент Владимир Зеленский на брифинге призвал россиян выйти на митинги против войны на Украине. По его словам, граждане РФ сами выберут свой путь. Те, кто ещё не потерял совесть, должны протестовать против боевых действий, отметил глава государства, пишет nv.ua.

Граждане России сами будут выбирать, на каком пути каждый из них лично. Тем, кто ещё не потерял совесть, пора выйти и заявить протест против этой войны, — сказал он.

По словам Зеленского, он знает, что это выступление не покажут по телеканалам, а соцсети блокируют, но «заблокировать историю невозможно».

Музыканты группы «Океан Эльзы» призвали россиян не становиться «международными преступниками».

Россияне! Не молчите! Обезумевший Путин делает из всех вас международных преступников! Выходите на улицы, требуйте прекратить войну с Украиной, — говорится в сообщении.

В ночь на 24 февраля президент Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины.

В свою очередь Европейский союз призвал Россию немедленно прекратить военную операцию против Украины. 24 февраля лидеры стран ЕС обсудят кризис вокруг Украины и введение ограничительных мер в отношении РФ.