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Зеленский призвал Дуду объединиться против «Северного потока — 2»

02:26, 24 августа 2021
Зеленский призвал Дуду объединиться против «Северного потока — 2» Владимир Зеленский Фото: Volodymyr Zelensky/Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал Польшу совместно противодействовать запуску газопровода «Северный поток — 2». Такое заявление он сделал во время переговоров с польским президентом Анджеем Дудой на полях форума «Крымская платформа», сообщает пресс-служба офиса Зеленского.

Украинский президент уверил собеседника, что на Украине реализацию данного проекта рассматривают как угрозу безопасности страны.

Поэтому должны совместно работать над тем, чтобы не допустить его запуска. Это в интересах энергетической безопасности Европы в целом, — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Киев и Варшава должны сплотиться, чтобы вместе бороться против проекта.

Ранее стало известно, что участники форума «Крымская платформа» приняли итоговую декларацию и рассмотрят вопрос о введении новых санкций против России. Об этом говорится на сайте МИД Украины. Отмечается, что участники форума решили рассмотреть возможности для введения дальнейших политических, дипломатических и ограничительных мер в отношении РФ.

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