Зеленский приехал в Катар вместе с женой

https://static.news.ru/photo/a21af2f8-9566-11eb-903b-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: George Cracknell Wright/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой приехал в Катар.

В ходе официального визита он встретится с эмиром страны Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Стороны обсудят вопросы продовольственной безопасности, инвестиции, экспорт и разведку газа на Украине, сообщает пресс-служба офиса президента Украины.

Ранее Зеленский подписал указ о вакцинации населения Украины от коронавирусной инфекции. Теперь в стране должен быть создан план вакцинации, по которому большинство взрослого населения получат прививки до конца года. Правительство страны должно утвердить этот план в семидневный срок.

Как писал NEWS.ru, журналистка белорусского государственного телеканала «СТВ» Юлия Артюх в эфире программы «Новости 24» высмеяла президента Украины Владимира Зеленского. Она заявила что народ Украины вынуждает «лазить по мусоркам в поисках еды», а Зеленский в это время снимает «стримчики», сидя у себя в кабинете. Журналистка пошутила, что это одна из основных функций главы Украины.