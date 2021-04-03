Зеленский приехал в Катар вместе с женой

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой приехал в Катар.
В ходе официального визита он встретится с эмиром страны Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Стороны обсудят вопросы продовольственной безопасности, инвестиции, экспорт и разведку газа на Украине,
Ранее Зеленский подписал указ о вакцинации населения Украины от коронавирусной инфекции. Теперь в стране должен быть создан план вакцинации, по которому большинство взрослого населения получат прививки до конца года. Правительство страны должно утвердить этот план в семидневный срок.
Как писал NEWS.ru, журналистка белорусского государственного телеканала «СТВ» Юлия Артюх в эфире программы «Новости 24» высмеяла президента Украины Владимира Зеленского. Она заявила что народ Украины вынуждает «лазить по мусоркам в поисках еды», а Зеленский в это время снимает «стримчики», сидя у себя в кабинете. Журналистка пошутила, что это одна из основных функций главы Украины.