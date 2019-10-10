https://static.news.ru/photo/f5930d6e-eb51-11e9-85af-fa163e074e61_660.jpg Фото: burisma-group.com

Усилия для расследования дела вокруг украинской газовой компании Burisma, членом правления которой является сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер, молгут объединить генпрокуроры двух стран. Такую позицию озвучил президент Украины Владимир Зеленский.

Приглашайте вашего генпрокурора объединиться с нашим, согласно с украинским законодательством, я не против, мы не хотим прятать любые дела, мы открыты, — цитирует Зеленского ТАСС .

Таким образом глава украинского государства ответил на вопрос иностранного журналиста о расследовании дела Burisma Group.

Как писал News.ru, ранее Зеленский заявил о необходимости укреплять отношения Киева и Вашингтона. При этом он подчеркнул, что не хочет никаким образом вмешиваться в американские выборы.

До этого он пояснил, что неоднократно общался с хозяином Белого дома по телефону и эти звонки никак не связаны с расследованием деятельности Burisma Group и делом в отношении сына Джо Байдена.