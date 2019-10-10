Усилия для расследования дела вокруг украинской газовой компании Burisma, членом правления которой является сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер, молгут объединить генпрокуроры двух стран. Такую позицию озвучил президент Украины Владимир Зеленский.
Приглашайте вашего генпрокурора объединиться с нашим, согласно с украинским законодательством, я не против, мы не хотим прятать любые дела, мы открыты, — цитирует Зеленского ТАСС.
Таким образом глава украинского государства ответил на вопрос иностранного журналиста о расследовании дела Burisma Group.