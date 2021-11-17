Зеленский предложил главе ЕК снизить стоимость транзита газа

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Генерал-лейтенант МВД Украины в отставке Геннадий Москаль заявил, что атомная энергетика в стране находится в опасности. Из-за старого оборудования может случиться взрыв, который приведёт к большой трагедии, отметил он в эфире Четвёртого канала.

Надо свечку поставить за то, чтобы <...> не взорвалось, потому что всё — старьё, — подчеркнул Москаль. Он добавил, что в настоящее время энергоблоки на АЭС работают с высокой загрузкой....