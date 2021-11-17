Зеленский предложил главе ЕК снизить стоимость транзита газа
Украина заявила о готовности снизить стоимость транзита газа для Европы
Анжела Абраменко
Анжела Абраменко
23:59, 17 ноября 2021
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский сделал несколько предложений главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. В частности, украинский лидер в телефонном разговоре с президентом ЕК озвучил свои мысли по «предотвращению энергетического кризиса в Европе», сообщает пресс-служба главы государства.
Президент Украины подчеркнул, что наше государство готово снизить стоимость транзита газа по своей территории и предоставить собственные подземные хранилища для хранения стратегического резерва топлива, — говорится в сообщении.
Также Зеленский обсудил с фон дер Ляйен создание региональной платформы по укреплению энергетической безопасности. Украинский президент вновь обратил внимание на «угрозу безопасности», которую якобы представляет для всей Европы «Северный поток — 2».
Ранее «Оператор ГТС Украины» на своём официальном сайте заявил о резком снижении транзита российского газа через украинскую газотранспортную систему в Европу. По данным компании, в октябре он упал на 19%.