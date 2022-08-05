Зеленский пожаловался на Запад за задержку $8 млрд для Украины

Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский в очередном обращении пожаловался, что из-за нерешительности европейских лидеров в вопросе передачи Украине $8 миллиардов страдают украинские пенсионеры. Глава государства добавил, что европейская бюрократия делает заложниками простых украинцев, которые зависят от бюджетных выплат. Он назвал происходящее преступлением.

Ежедневно и разными способами напоминаю некоторым лидерам Евросоюза, что нельзя делать заложниками их нерешительности или бюрократизма украинских пенсионеров, наших переселенцев, наших учителей и других наших людей, которые зависят от бюджетных выплат, — заявил Зеленский.

Он при этом отказался возлагать вину на отдельную страну в Европе, но выразил надежду, что проблему с финансированием удастся решить.

Читатели американского журнала National Review ранее раскритиковали действия нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена за введение антироссийских санкций. По мнению жителей Штатов, власти «своими санкциями взвинтили цены на нефть». Некоторые указали на то, что никто не просил их ввязываться в конфликт на Украине, а выделенные Киеву деньги можно было направить на борьбу с кризисом в США. Многие озвучили мнение, что в истории США ещё не было более некомпетентного руководства.