Зеленский потребовал от Путина уважения к Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов говорить с российским коллегой Владимиром Путиным обо всём, в том числе о Донбассе, его статусе и проблематике русского языка на Украине. При этом Зеленский призвал не говорить с Украиной как со страной другого, второго сорта, передаёт РИА Новости.

Я готов обсудить все вопросы, я знаю их глубоко, все те места, о которых мы говорим: про Украину, про проблематику русского языка — я её не вижу, о Донбассе, оккупированном или неоккупированном, о статусе Донбасса, о ДНР и ЛНР, о том, что происходит... Я знаю, где найти эти точки, чтобы не воевать... Только не надо с нами разговаривать как со страной другого сорта, — заявил он.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключает возможности встречи лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в случае достижения прогресса на мирных переговорах. Однако для её проведения необходимо предварительно проработать договорённости по ключевым вопросам,

Ранее Зеленский заявил о готовности провести переговоры с российским лидером. По словам главы Украины, он не ощущает конкретики по итогам первого раунда переговоров с Россией. По словам президента Украины, Россия должна «дать хотя бы намёк» на полное прекращение огня.