https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Израиля Биньямину Нетаньяху признать «Голодомор» в 1932г-1933г — актом геноцида украинского народа.

Зеленский напомнил, что народ Украины и Израиля в одинаковой степени пережили все трагедии новейшей истории — Голодомор и Холокост, Вторую мировую войну и тоталитарный советский режим.

Я обратился к израильской стороне с призывом признать Голодомор актом геноцида украинского народа, — сказал Зеленский на пресс-конференции после встречи с Нетаньяху.

Беньямин Нетаньяху находится с визитом в Украине с 18 августа. По плану, 19 августа, премьер-министр Израиля встречается с президентом Украины Владимиром Зеленским и примет участие в мероприятиях, посвящённых памяти павших от рук нацистов в годы Второй мировой войны.

20 августа Биньямина Нетаньяху обсудит с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом сотрудничество стран в сферах сельского хозяйства, IT-сектора, энергетического сектора, пищевой промышленности, фармацевтики, а также транспортной отрасли.

Ранее супруга премьер-министра Израиля Сара Нетаньяху во время официального визита на Украину устроила скандал в самолёте из-за того, что командир экипажа не поприветствовал её должным образом. Она попыталась прорваться в кабину, но её туда не пустили. После этого пилот ещё раз по громкой связи поприветствовал первую леди. В Киеве чету Нетаньяху встретили три девушки в традиционных украинских нарядах с караваем и солью в руках. Премьер-министр отломил хлеб, попробовал и передал жене. Но она бросила кусок каравая на землю, писал News.ru.