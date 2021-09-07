Зеленский подписал санкции против офицера ВС РФ и крымчанки

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решения Совета национальной безопасности и обороны по новым санкциям в отношении граждан РФ. В очередной ограничительный список попали подполковник Иван Кузнецов и крымчанка Ольга Калинина, сообщается в указах, размещённых на сайте главы государства.

В документах отмечается , что кадровый сотрудник Вооружённых сил РФ оказался в чёрном списке сроком на три года. О Кузнецове говорится, что он «участвовал в боевых действиях на территории Сирийской Арабской Республики». Мерами против него стали, в частности, блокировка активов, ограничение торговых операций и предотвращение вывода капитала за пределы Украины.

Также на три года попала под украинские ограничения крымчанка Ольга Калинина. Её активы тоже будут заблокированы, она не сможет вывести капитал за пределы Украины.

Ранее стало известно, что украинским разведчикам «аплодирует весь мир». Об этом заявил Владимир Зеленский. Он обратил внимание на их «ключевую роль» в обеспечении национальной безопасности и защите государственных интересов Украины. Благодаря им украинцы способны предотвратить угрозы и преодолеть вызовы, отметил Зеленский.