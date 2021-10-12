Зеленский подчеркнул важность транзита газа через Украину

Киев стремится сохранить транзит российского газа в Европу через территорию страны. Это необходимо для того, чтобы избежать финансовых потерь. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, слова которого приводит РИА Новости.

Для нас важно сохранить тот транзит газа, который идёт по нашей территории, потому что терять по $2 млрд законных никто не хочет, — сказал украинский лидер по итогам саммита Украина — Евросоюз.

Зеленский добавил, что обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен возможность применения третьего энергетического пакета к «Северному потоку — 2» и санкционную политику в отношении этого проекта.

Ранее стало известно, что у Киева есть план действий в случае, если транзит газа из РФ будет прекращён. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко. По его словам, в этом случае речь может идти об импорте газа со стороны Европы, однако других подробностей он не привёл.