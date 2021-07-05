Зеленский побывал на эсминце США Ross

Украинский лидер Владимир Зеленский посетил эсминец ВМС США Ross, находящийся на учениях Sea Breeze в Чёрном море. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Отмечается, что главу Украины ознакомили с оборудованием и вооружением судна. Он также пообщался с командующим 6-м флотом ВМС США вице-адмиралом Юджином Блэком, который торжественно поприветствовал Зеленского на борту эсминца.

В данный момент в Черноморском регионе проводятся учения Sea Breeze 2021, в которых задействованы пять тысяч военнослужащих, 40 самолётов и 32 корабля от 32 стран.

Напомним, самые масштабные за 20 лет украинско-американские учения Sea Breeze стартовали в Чёрном море 28 июня. В них принимают участие около трёх тысяч военнослужащих, 50% из них — украинские. Также к учениям привлекут десятки кораблей, самолётов и спецназ.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова, комментируя учения Североатлантического альянса в Чёрном море, заявила, что НАТО целенаправленно занимается эскалацией и провокациями по периметру российских границ.