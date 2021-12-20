Зеленский ответил на идею разместить российское ядерное оружие в Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя возможное размещение российского ядерного оружия в Белоруссии, заявил, что такими вещами «нельзя играть». По его словам, если так случится, Киев точно будет знать, где оно находится. Выступление Зеленского на брифинге по итогам саммита лидеров «Люблинского треугольника» транслировалось на странице его офиса в Facebook.

Я считаю, что такими вещами нельзя играть. А для Украины это достаточно привычная ситуация по очередной информационной атаке со стороны России и некоторых представителей Белоруссии, — сказал украинский лидер.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о своём намерении вернуть в страну ядерное оружие. По его словам, он обратится к российскому лидеру Владимиру Путину с такой просьбой, если Германия откажется держать на своей территории ядерное оружие и переместит его в страну Восточной Европы, под которой, прежде всего, понимается Польша. Он также заверил, что вся инфраструктура на территории республики для размещения советского ядерного оружия им предусмотрительно сохранена.

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что предложение Лукашенко вернуть ядерное оружие России в Белоруссию может стать одним из ответов на действия НАТО. Он также подчеркнул, что Альянс вплотную подошёл к белорусской границе, а его активность и количество манёвров сильно выросли.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности размещения российского ядерного оружия в Белоруссии, подчеркнул, что Кремль рассматривает разные варианты шагов России при размещении вооружений НАТО у её границ.