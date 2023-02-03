Зеленский отверг критику украинцев Зеленский отказался наложить вето на закон об ужесточении наказания для военных Украины

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Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отказался наложить вето на закон об усилении наказания для военнослужащих после рассмотрения соответствующей петиции от жителей страны, который был опубликован на портале электронных петиций офиса украинского лидера. Глава государства аргументировал свое решение тем, что руководствовался мнением главнокомандующего Вооруженных сил Украины и командиров военных частей, которые считают, что закон позволит в том числе «избежать необоснованных потерь личного состава».

При принятии решения о подписании закона мной учтена позиция главнокомандующего Вооруженных сил Украины и командиров военных частей, которые считают, что закон позволит не только усилить ответственность за совершение уголовных и административных нарушений, совершенных в боевой обстановке, но и избежать необоснованных потерь личного состава, — сказал Зеленский.

Он при этом добавил, что дал указание кабмину страны дополнительно проработать этот вопрос для усовершенствования механизма привлечения солдат к ответственности.

Бывший украинский генпрокурор Юрий Луценко ранее заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в критической ситуации на фронте и для выживания страны требуется максимальная мобилизация. По его словам, Украины «может не стать». Он добавил, что нужна мобилизация фронта и тыла.