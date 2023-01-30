На Украине захотели объявить «максимальную мобилизацию» Экс-генпрокурор Украины Луценко: для выживания страны требуется максимальная мобилизация

Фото: Edgar GutiÃ©rrez / Keystone Press Agency / Global Look Press

Бывший украинский генпрокурор Юрий Луценко заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в критической ситуации на фронте и для выживания страны требуется максимальная мобилизация, передает URA.RU со ссылкой на украинские СМИ. По его словам, Украины «может не стать». Он добавил, что нужна мобилизация фронта и тыла.

Мы должны сегодня объявить максимальную мобилизацию не только фронта, но и тыла. И сегодня не существует причины, по которой человек может прятаться от мобилизации, потому что страны, на которую он рассчитывает, может не стать. Сегодня ситуация снова вот такая критическая, — сказал Луценко.

Он отметил, что февраль станет решающим для страны в целом.

Великобритания, будучи вовлеченной в конфликт на Украине стороной, должна столкнуться с Россией лицом к лицу, заявил ранее глава британского парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд. Он подчеркнул, что сухопутные войска королевства находятся в плачевном состоянии. Эллвуд призвал отменить решение о сокращении числа военнослужащих и увеличить расходы на оборону.