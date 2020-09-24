Зеленский отменил визит в Белоруссию

https://static.news.ru/photo/d76c351e-fe73-11ea-bfa4-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: imago-images.de/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский отменил рабочий визит в Белоруссию. В соседнюю республику он должен был отправиться на третий экономический форум регионов двух стран.

Мероприятие было запланировано на октябрь в городе Гродно. Однако на днях украинская сторона обратилась с инициативой перенести его на 2021 год, рассказал посол Белоруссии в Киеве Игорь Сокол. По мнению дипломата, такой перенос перечёркивает совместную подготовительную работу.

Раз руководство Украины поставило отношения «на паузу», значит, продолжим общаться с областями, городами, сельскими советами, бизнесом. Мы к этому готовы, — заявил Сокол в интервью газете «Украина Бизнес Ревю».

Он отметил, что из-за срыва форума пострадают в первую очередь экономики двух стран, межрегиональные связи и взаимоотношения между простыми людьми. При этом, добавил посол, по состоянию на август были половина областей Украины были готовы участвовать в мероприятии.

Первый форум регионов состоялся в белорусском Гомеле в октябре 2018 года, в нём приняли участие главы обеих стран — Александр Лукашенко и Пётр Порошенко. Второй форум состоялся в украинском Житомире спустя год.

Третий форум едва не отменили из-за пандемии коронавируса, однако министры иностранных дел двух страны сочли возможным его проведение на территории Белоруссии. Однако на фоне политического кризиса в республике отношения между странами обострились.

В Белоруссии уже второй месяц продолжаются массовые акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Ранее NEWS.ru писал, что Лукашенко вступил в должность президента, принеся присягу. Однако инаугурация лишь усилила протесты в стране.