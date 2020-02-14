https://static.news.ru/photo/f48fd012-4fe9-11ea-b801-fa163e074e61_660.jpg Фото: Офіс Президента України /facebook.com

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не предоставили микрофон во время выступления на Мюнхенской конференции.

Украинский лидер выступал не в главном зале, а в небольшом помещении, где собралось множество журналистов, а также делегация страны и участники конференции. Подойдя к трибуне, он заметил отсутствие микрофона.

Я могу получить микрофон? Я не могу без него, — сказал Зеленский организаторам.

После просьбы представитель мероприятия отдал главе Украины свой микрофон, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее в Сети появилось видео с танцующим в ночном клубе украинским лидером. Ролик был записан до его вступления в должность.