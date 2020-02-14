Президенту Украины Владимиру Зеленскому не предоставили микрофон во время выступления на Мюнхенской конференции.
Украинский лидер выступал не в главном зале, а в небольшом помещении, где собралось множество журналистов, а также делегация страны и участники конференции. Подойдя к трибуне, он заметил отсутствие микрофона.
Я могу получить микрофон? Я не могу без него, — сказал Зеленский организаторам.
После просьбы представитель мероприятия отдал главе Украины свой микрофон,
Как писал NEWS.ru, ранее в Сети появилось видео с танцующим в ночном клубе украинским лидером. Ролик был записан до его вступления в должность.
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