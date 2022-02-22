Зеленский объявил призыв в армию Украины резервистов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время необходимости во всеобщей мобилизации нет, однако требуется доукомплектовать армию. В связи с этим он объявил призыв резервистов в видеообращении, которое размещено на президентском сайте.

Нам необходимо оперативно доукомплектовать украинскую армию и другие военные формирования. Мною как верховным главнокомандующим ВС Украины выдан указ о призыве резервистов в особый период. Я подчеркиваю, речь идёт исключительно о гражданах, включённых в оперативный резерв, — подчеркнул украинский лидер.

Он добавил, что в ближайшее время планируются учебные сборы для резервистов из системы территориальной обороны.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский заявил о введении военного положения в стране в случае «мощной войны» против Украины. На пресс-конференции по результатам переговоров с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве украинский лидер выразил надежду на то, что войны с Россией не будет.