Зеленский объявил о создании консультативного совета по деоккупации Крыма Президент Зеленский объявил о создании консультативного совета по деоккупации Крыма

Фото: Соцсети

В понедельник, 15 августа, на Украине был создан консультативный совет по вопросам деоккупации Крыма. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский. Обращение с соответствующим содержанием опубликовано в его Telegram-канале.

Я провёл встречу о подготовке к «Крымской платформе». Ожидаю расширения географии, уровня и количества участников. Сегодня был создан консультативный совет по вопросам деоккупации Крыма, чтобы координировать все меры и проекты в этом направлении и обеспечить деятельность «Крымской платформы», — сказал Зеленский.

В 2021 году саммит «Крымская платформа» проходил в Киеве 23 августа. Инициатором мероприятия стала Украина. Там обсуждались вопросы возвращения контроля над полуостровом Крым.

Ранее постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что идея отторжения полуострова от России приведёт к полному краху Украины. Киев об этом якобы уже предупреждали.