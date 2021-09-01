Зеленский назвал «Северный поток — 2» больным вопросом для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что тема «Северного потока — 2» является для Киева больным вопросом. Как сообщает «Громадьске», об этом глава государства заявил после презентации программы трансформации страны в резиденции первого президента США Джорджа Вашингтона.

Как отметил Зеленский, в случае окончания строительства газопровода украинская сторона поборется по поводу того, как он будет работать.

Он также добавил, что Украина намерена договориться о «конкретных вещах и гарантиях». Президент Украины ждёт больше всего помощи от США, так как к ним «доверие больше, чем к некоторым другим партнёрам».

Ранее Зеленский назвал российский газ «самым грязным в мире» из-за выбросов метана при добыче и транспортировке, а также из-за «коррупции, манипуляций и шантажа».

Зеленский находится с рабочим визитом в США, где 1 сентября запланирована его встреча с американским лидером Джо Байденом. Планируется, что ключевой темой украинско-американских переговоров в Вашингтоне станет привлечение Штатов к мирному урегулированию конфликта в Донбассе.