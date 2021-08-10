Зеленский назначил новых командующих в ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский осуществил несколько назначений в руководстве вооружённых сил страны. Соответствующие указы появились на сайте украинского лидера.
Зеленский
Ранее Зеленский подписал закон о переименовании Дня защитника в День защитников и защитниц. В сопроводительных документах отмечается, что прежнее название праздника не полностью передавало его суть и содержание, так как многие женщины наравне с мужчинами принимают участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины.