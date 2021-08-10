Зеленский назначил новых командующих в ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский осуществил несколько назначений в руководстве вооружённых сил страны. Соответствующие указы появились на сайте украинского лидера.

Зеленский назначил Николая Олещука командующим Воздушными силами Украины (ВСУ), Максима Миргородского — командующим Десантно-штурмовыми войсками, Андрея Ковальчука — командующим оперативным командованием «Юг». Олег Микац стал командующим оперативным командованием «Восток», а Сергей Литвинов — командующим оперативным командованием «Запад». Владимир Коваль назначен заместителем начальника Генерального штаба ВСУ.

Ранее Зеленский подписал закон о переименовании Дня защитника в День защитников и защитниц. В сопроводительных документах отмечается, что прежнее название праздника не полностью передавало его суть и содержание, так как многие женщины наравне с мужчинами принимают участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины.