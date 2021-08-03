Зеленский подписал указ о переименовании Дня защитника Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о переименовании Дня защитника в День защитников и защитниц. Об этом говорится на сайте украинского лидера.

В сопроводительных документах отмечается, что прежнее название праздника не полностью передавало его суть и содержание, так как многие женщины наравне с мужчинами принимают участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

Документ будет способствовать гендерно сбалансированному освещению роли военнослужащих в защите нашей страны и надлежащему чествованию воинов обоих полов, — подчёркивается в сообщении.

По решению Верховной рады 14 июля был принят этот закон, которым внесены изменения в статью Кодекса законов о труде «Праздничные и нерабочие дни».

Начиная с 14 октября 2014 года на Украине ежегодно отмечается День защитника Украины. Праздник День защитника Отечества 23 февраля там был отменён. Дата празднования Дня защитника Украины совпадает с христианским праздником Покрова.

Ранее Зеленский подписал указ об увеличении военных расходов Украины на ближайшие три года.