Здание на Арбате окрасилось в цвета флагов России и Азербайджана

Дома-книжки на Арбате окрасились в цвета азербайджанского и российского флагов по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Москвой и Баку, передаёт NEWS.ru. Отмечается, что проекция осуществлена в тёмное время суток вместе с общей подсветкой зданий города.

На одном «развороте» дома-книжки снизу вверх плавно перемещается надпись: «Россия — флаг — 30 лет дипотношений», на другом «развороте»: «Азербайджан — флаг — 30 лет дипотношений».

Сона Рустамова/NEWS.ru

Ранее президент России Владимир Путин поздравил азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с 30-летием установления дипломатических отношений между государствами. Он отметил, что за прошедшие десятилетия удалось сделать многое для развития двусторонних связей, которые основаны на добрых традициях дружбы и взаимного уважения. Российский лидер также подчеркнул, что стороны, опираясь на трёхсторонние договорённости, прилагают усилия для упрочения стабильности и безопасности в Закавказском регионе.

В ответ азербайджанский лидер Ильхам Алиев также направил своему российскому коллеге поздравительное письмо. Алиев отметил успешное развитие и укрепление добрососедства между народами в духе стратегического партнёрства и взаимовыгодного сотрудничества.